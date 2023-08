Il Comune di Agrigento ha recentemente dato il via libera alla progettazione definitiva dei lavori di consolidamento del muro situato lungo Via Alessi, in ottemperanza alla Sentenza 224/2004 del Tribunale di Agrigento. Questo importante passo in avanti segna un significativo progresso verso la realizzazione dell’intervento di consolidamento tanto atteso.

Gli uffici tecnici del Comune di Agrigento hanno approvato la progettazione definitiva, ottenendo i necessari pareri da tutti gli enti coinvolti. La sentenza del 2004 ha finalmente aperto la strada alla risoluzione di una vicenda che ha causato disagi e preoccupazioni agli abitanti di Via Alessi per diversi anni.

L’Assessore Gerlando Principato ha sottolineato l’importanza di accelerare il processo, dichiarando: “Ho sollecitato gli uffici per ottenere, nel più breve tempo possibile, dalla figura professionale incaricata, la progettazione esecutiva. Siamo fiduciosi che la consegna dei lavori avverrà in tempi rapidi, avendo già previsto le risorse necessarie per l’affidamento delle opere.”

Il Sindaco Francesco Miccichè ha commentato con soddisfazione: “Si avvicina finalmente una conclusione positiva a una vicenda che ha generato frustrazione e scoramento tra gli abitanti di Via Alessi per troppo tempo. Ringrazio l’Assessore Principato per la sua tenacia e professionalità, così come il Dirigente del Settore VI e tutti i dipendenti comunali coinvolti, dimostrando che con una guida capace è possibile realizzare ciò che per anni è sembrato impossibile.”

L’approvazione della progettazione definitiva rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di un ambiente più sicuro e stabile per gli abitanti di Via Alessi. La comunità ora guarda avanti all’inizio dei lavori di consolidamento, auspichando un futuro migliore e più sereno per la propria via.