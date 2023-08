Il vice questore della Polizia di Stato Roberto Cilona lascia la Dia di Agrigento, ed è stato nominato dirigente del Commissariato di Lampedusa, oramai di prossima apertura. Appena ieri, durante la conferenza stampa per l’arresto dei quattro tunisini diventati pirati, il questore di Agrigento Emanuele Ricifari aveva spiegato che il “Commissariato è già costituito ed è stata individuata una dotazione che sarà di 45 uomini e che da venerdì è al lavoro il dirigente, per la messa in opera degli uffici”. Il Commissariato di polizia a Lampedusa è stato fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal capo della polizia.