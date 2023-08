E’ una delle star della musica dance anni novanta e duemila. Sua la voce dei grandissimi successi del gruppo The Soundlovers. Nathalie Aarts sarà la guest star della serata del primo agosto nel locale “Area” di via Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento. Un evento organizzato da “La Perla”. Una carriera quella dell’artista che ha avuto inizio negli anni 90. Fra i tanti brani prodotti con successo, merita una menzione particolare Dreamland”, brano tutt’ora al top dei brani superballati nelle notti dance. Dj Ross inoltre è stato il remixer ufficiale delle hit “Dragonstea Din Tei” degli O-Zone, “Ton Em Ai” di Luka, “I Don’t Know Why” di Moony, “The Radio” di Get Far, di “Happy Hour” di Ligabue, “L’uomo più semplice” di Vasco Rossi e di tanti altri ancora. Insomma tutto da ascoltare.