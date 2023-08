Alfonso Carlisi, carabiniere in pensione e Cavaliere del Lavoro è il nuovo presidente provinciale dell’’Unione nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro Sicilia Ets, o più semplicemente “Unmil Sicilia ETts”. L’associazione è nata il 29 maggio 2022 ed è riconosciuta Ente del Terzo Settore con decreto della Regione Sicilia. È nata dall’incontro di cittadini siciliani, che credono fermamente in questa mission, con Unmil Onlus, che opera nell’intero territorio nazionale. Nessuno può negare che i mutilati e gli invalidi del lavoro siano protetti da indiscutibili diritti costituzionali, diritti che si estendono alle loro famiglie, oltre che alle persone vedove ed orfane del lavoro. È questo il messaggio più importante del quale l’Unmil Sicilia Ets si fa portavoce. In virtù di questo principio è sempre pronta a schierarsi a fianco dei mutilati e invalidi del lavoro, aiutando costoro, e le loro famiglie.

In virtù dell’assenza di scopo di lucro e del carattere di interesse generale per la collettività della propria mission, in brevissimo tempo dalla costituzione dell’associazione, la Regione Sicilia ha deliberato l’iscrizione della neonata associazione nel registro unico degli Enti del Terzo Settore. Si occupa di affiancare le Istituzioni, mettendole in contatto con i cittadini, che richiedono il riconoscimento di un loro diritto, maturato proprio nei confronti delle Istituzioni stesse. Pensioni, previdenza sociale, infortuni sul lavoro, riconoscimento di invalidità, rivalutazione di invalidità esistenti, strumenti a sostegno del reddito e del lavoro, servizi socio-assistenziali, sono alcune competenze di cui si occupa Unmil Sicilia Ets a sostegno dei cittadini.

Pertanto offre i propri servizi gratuiti, alle medesime condizioni, a chiunque ne faccia richiesta, senza esclusione alcuna. Chiunque abbia necessità di chiedere alle Istituzioni un riconoscimento di un diritto “sociale”, può chiedere assistenza. La sede legale ed operativa di Unmil Sicilia Ets, per la Provincia di Agrigento, è situata nel Comune di Porto Empedocle, in Via Giarre 5. Per ogni informazione, gli incaricati dell’Associazione rispondono, in orario di ufficio, al numero di telefono 351 292 1542 o all’indirizzo e-mail [email protected]

“Siamo a fianco di tutte quelle persone, invalidi, orfani, pensionati, di tutti coloro che hanno subito un danno durante l’attività lavorativa. Noi siamo al loro fianco per assisterli”, dice il presidente Alfonso Carlisi.