Proroga senza nuovo bando per l’attività di Iseda, Sea e Seap a supporto di Agrigento Capitale della Cultura

Una determina pubblicata sull’albo pretorio comunale ha esteso la scadenza dell’attuale contratto senza l’emanazione di un nuovo bando di gara. Ciò consente al raggruppamento d’imprese composto da Iseda, Sea e Seap di continuare l’operato già avviato, sostanzialmente dedicato alle iniziative di Agrigento Capitale della Cultura. Questa proroga, in vigore dal primo dicembre fino a gennaio 2025, garantirà la continuità dei servizi, mantenendo gli standard qualitativi richiesti.

Il costo totale per l’attivazione di questa proroga è di 9.550.644,81 euro, al netto dell’IVA al 10%, che include imprevisti e incentivi tecnici. Restano invariati i servizi forniti dal gestore attuale. Il Comune ha inoltre specificato che questa proroga sarà rescissa non appena sarà conclusa la gara per selezionare il nuovo contraente, garantendo così un rapido avvio del nuovo servizio di igiene ambientale.

È da notare che il contratto in questione è stato al centro del dibattito dell’ultima campagna elettorale, con varie posizioni e discussioni riguardo alla sua gestione.

E intanto il sindaco di Agrigento ha comunicato che è stato sospeso il conferimento degli ingombranti nell’isola ecologica mobile. “Da lunedì 4 dicembre non sarà più possibile conferire gli ingombranti nell’isola ecologica mobile. I cittadini censiti che devono smaltire rifiuti ingombranti possono contattare la ditta SEAP al numero di telefono 0922 441491. Gli stessi ingombranti verranno prelevati dalla ditta SEAP direttamente presso il domicilio.”