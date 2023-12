Ninni Russo, titolare della storica rivendita di auto Russo Automobili, ha preso l’iniziativa di adottare l’aiuola all’incrocio tra San Giusippuzzu e Fontanelle. Questa adozione comporta l’impegno di curare e mantenere l’area per i prossimi due anni, trasformandola in un piccolo giardino con l’intento di offrire al quartiere un simbolo di ordine, pulizia e spirito natalizio.

“Abbiamo adottato questa grande aiuola spartitraffico con l’intento di dare a tutto il quartiere un segno che l’ordine, la pulizia e, grazie al montaggio delle luminarie, l’atmosfera natalizia non sono soltanto appannaggio del centro cittadino”, afferma Ninni Russo. La volontà di contribuire al benessere della comunità è evidente nelle parole di Russo: “Crediamo fermamente che noi siamo al nostro meglio quando riusciamo ad adoperarci per gli altri.”

La decisione di decorare l’area per le festività natalizie enfatizza ulteriormente questo impegno. Russo conclude con una citazione di L. B. Johnson: “L’ambiente è dove tutti noi ci incontriamo, dove tutti abbiamo un interesse comune; è l’unica cosa che tutti noi condividiamo”.

La Russo Automobili ha una lunga storia: fondata nel 1962 da Giuseppe Russo come officina meccanica, è poi diventata concessionaria BMW e successivamente si è dedicata alla vendita di auto nuove ed usate di varie marche. Nel corso degli anni, con il supporto del figlio Ninni, ha continuato a crescere e nel 2017 si è trasferita nella nuova e più ampia sede in Via Unità D’Italia. Questa iniziativa testimonia l’impegno della Russo Automobili nel contribuire alla comunità locale, trasformando un’area pubblica in un luogo di cura e bellezza per il quartiere.

