Gli agenti della polizia Municipale di Agrigento hanno identificato e sanzionato, il proprietario della Fiat Panda che, nei giorni scorsi, per evitare la fila di auto incolonnate lungo il viale Della Vittoria, ha percorso diverse decine di metri il marciapiede del lato belvedere. Si tratta di un imprenditore settantenne di Agrigento. Gli è andata bene: l’infrazione non prevede il ritiro della patente. Il video della Fiat Panda sul marciapiede del viale Della Vittoria, per “saltare” la fila è diventato virale sui social.