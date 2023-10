Agrigento: Proroga Contratto di Concessione e Rideterminazione Tariffe per la Piscina Comunale”

Nella riunione della Giunta Comunale di Agrigento dello scorso 26 settembre, è stata presa una decisione rilevante per la comunità locale riguardo alla piscina comunale coperta di Parco del Mediterraneo, situata a Villaseta. La delibera, proposta dal responsabile del Settore I “Cultura, Turismo e Sport,” Antonio Insalaco, ha ottenuto il via libera per la proroga del contratto di concessione e la rideterminazione delle tariffe.

La piscina comunale di Parco del Mediterraneo è stata affidata in concessione alla “Nuoto CSEN Academy Società Sportiva Dilettantistica” S.r.l. tramite una gara ad evidenza pubblica nel marzo del 2017, con un contratto della durata di nove anni. Tuttavia, recentemente, il Concessionario ha evidenziato preoccupazioni significative riguardo al malfunzionamento dell’impianto termico, in particolare la caldaia, e alla mancata conformità alle norme di sicurezza dovuta alla sua vetustà.

In risposta a queste preoccupazioni, la Nuoto CSEN Academy ha proposto di sostituire la caldaia esistente con un impianto tecnologicamente avanzato ed efficiente dal punto di vista energetico, con un investimento di € 59.170,00 IVA compresa. Inoltre, il Concessionario ha richiesto una proroga contrattuale massima di cinque anni, come previsto dall’articolo 4 del contratto di concessione, per poter effettuare tali miglioramenti.

La richiesta della società è stata valutata positivamente dal Dirigente del Settore VI – LL.PP., che ha dato il suo parere favorevole sulla sostituzione della caldaia e sul prezzo proposto.

Come ha affermato l’Assessore allo Sport, Gerlando Piparo: “Questa decisione è fondamentale per garantire il corretto funzionamento della piscina comunale e migliorare l’efficienza energetica dell’impianto. L’investimento proposto dalla Nuoto CSEN Academy è un passo nella giusta direzione per mantenere questa struttura importante a disposizione dei cittadini.”

Inoltre, la Nuoto CSEN Academy ha chiesto un adeguamento delle tariffe di ingresso per tenere conto dell’attuale situazione economica, considerando l’aumento dei prezzi dei beni energetici e dell’inflazione.

La struttura tariffaria attualmente in vigore risale al 2012 e, dopo quasi undici anni, non è più adeguata ai costi di gestione della piscina, soprattutto quelli legati all’energia.

In seguito a queste richieste e valutazioni, la Giunta Comunale ha preso le seguenti decisioni:

Approvazione delle premesse e delle richieste della Nuoto CSEN Academy come parte integrante del provvedimento. Approvazione della proroga contrattuale di cinque anni per consentire alla società di effettuare gli aggiornamenti necessari all’impianto. Approvazione dell’aggiornamento delle tariffe di ingresso, tenendo conto dei cambiamenti economici. Dichiarazione di immediata esecuzione della deliberazione. Pubblicazione della deliberazione della Giunta Comunale come previsto dalla legge.

Queste decisioni rappresentano un passo significativo per garantire l’efficienza e la sostenibilità dell’impianto della piscina comunale di Parco del Mediterraneo, assicurando al contempo un equilibrio finanziario adeguato. La comunità agrigentina potrà beneficiare di una piscina in ottime condizioni e tariffe più adeguate alla situazione economica attuale.

Domenico Vecchio