Grande successo per la 1° edizione del “Premio città di Aragona”. Per il sindaco Pendolino: “un evento da ripetere”

Si è svolta ieri venerdì 6 Ottobre presso il Palazzo Principe Naselli di Aragona l’evento “Premio Città Di Aragona“. L’evento – patrocinato dalla Camera dei Deputati, del Comune di Aragona e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e dedicato alle migliori eccellenze aragonesi nel mondo che si sono distinte in campo internazionale nei diversi ambiti della società civile – ha accolto un pubblico numerosissimo. Un risultato che per il primo cittadino di Aragona, Giuseppe Pendolino significa una cosa soltanto: “E’ un evento da ripetere”.

Della stessa idea sono Giuseppe Lorenzano, organizzatore del Premio e Vincenzo Di Giacomo, Presidente dall’Associazione “Aragonesi nel Mondo” , i quali ritengono come “il Premio Città di Aragona” accomuni tutta la comunità nel nome di un origine e di un percorso condiviso”. “Un percorso – ricorda – Alfonso Pinto, Magistrato e Presidente di Giuria – che ci fa ricordare dei tempi in cui la nostra provincia era un luogo animato da cultura e dal senso di aggregazione. Un luogo, in fondo – racconta con nostalgia il magistrato – da cui i premiati sono partiti per realizzarsi.

Proprio questi ultimi le origini non le hanno dimenticate mai. Lo racconta Sabrina Scarito, Docente di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso La Luiss Guido Carli di Roma. “Devo tanto a Suor Luisa e alla mia maestra delle elementari – dice – guide nel mio percorso culturale e formativo”. O Luigi Galluzzo, giornalista Tgcom24 che racconta i suoi inizi dalla Radio Marconi e dall’emittente televisiva Teleacras.

E poi Giovanni Falzone, trombettista e compositore di fama internazionale, che improvvisa con la magia della sua tromba i suoni della processione santa ad Aragona e poi incanta con le colonne sonore di Ennio Morricone.

Dalla devozione alla musica alla devozione a Dio, da parte di sua Eminenza Calogero Marino, figlio di genitori aragonesi, oggi Vescovo di Savona e collaboratore vaticano di Papa Francesco.

Infine un premio, immancabile, alle memoria di Angelo Graceffa, ritirato dai commossi genitori Ninetta e Luciano. Medico, specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologia, un medico che ha investito e creduto nella sanità siciliana coordinando diverse equipe ospedaliere in Sicilia.

L’evento moderato dal giornalista Luigi Mula ha toccato molti temi legati all’attualità. Temi per i quali ognuna delle personalità presenti ha espresso la sua idea scientifica e morale. Dagli investimenti green che riguardano non solo il futuro dell’economia, ma anche quello della società (Scarito), al problema migratorio che secondo il Vescovo Marino si cura con l’accoglienza e con la carità cristiana, alla crisi russo-ucraina vista da un cronista di all news, come Galluzzo fino alla musica, che per Falzone, può salvare il mondo.

Infine le personalità scelte sono state premiate con una medaglia della Camera dei Deputati, un piatto in ceramica riportante il logo del premio e una pergamena contenente le motivazioni del premio.