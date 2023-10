E’ stato necessario fare intervenire una squadra del Nucleo Saf dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento per recuperare e salvare due cani rimasti bloccati in un costone a pochi passi dalla Scala dei Turchi di Realmonte. E’ successo questa mattina. I due amici a quattro zampe erano intrappolati nella parete rocciosa ad un’altezza di oltre trenta metri. I loro abbai e i lamenti, fortunatamente sono stati uditi da alcuni passanti, che si sono avvicinati a controllare cosa fosse accaduto.

Subito si sono resi conto che le bestiole non riuscivano più a risalire e si sono rivolti al centralino del 112. E’ stato necessario l’intervento della squadra speciale dei Vigili del fuoco. I pompieri subito si sono mossi, raggiungendo il luogo indicato. Hanno indossato l’imbracatura, calandosi nella impervia parate rocciosa e sono riusciti a raggiungere i cani. Gli animali erano spaventati, ma per fortuna in buone condizioni, e ben felice di farsi prendere. Una volta recuperati, sono stati portati in strada, sani e salvi.