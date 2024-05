Il procuratore Giovanni Di Leo ha incontrato gli studenti per ricordare i magistrati eroi della lotta alla mafia.

Una giornata di riflessione e memoria presso l’Agorà del Liceo Scientifico Leonardo, con la partecipazione del Dott. Giovanni Di Leo e la coordinazione della Prof.ssa Angela Sapio.

Il 22 maggio 2024 si è tenuto presso l’Agorà del Liceo Scientifico Leonardo l’evento “L’eredità di Falcone e Borsellino”. La manifestazione ha visto la partecipazione del Dott. Giovanni Di Leo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, che ha offerto un prezioso contributo sulla memoria e l’importanza del lavoro dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’incontro è stato coordinato dalla Prof.ssa Angela Sapio, che ha sapientemente guidato il dibattito e coinvolto gli studenti in una riflessione profonda sui temi della giustizia e della lotta alla mafia.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Patrizia Pilato, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di tali iniziative per la crescita civica e morale dei ragazzi. L’evento ha rappresentato un momento significativo di confronto e arricchimento culturale per tutta la comunità scolastica.