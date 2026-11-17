Il vino come espressione della terra, della cultura e delle tradizioni siciliane. È questo il filo conduttore di “Feudi di Regalpetra – The Wine Selection”, l’evento in programma martedì 24 novembre, alle ore 18, al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, dedicato alla valorizzazione della produzione vitivinicola locale e all’incontro tra il mondo del vino e quello della ristorazione. Protagonista della serata sarà Feudi di Regalpetra, azienda vitivinicola a conduzione familiare di Racalmuto, nel cuore della provincia agrigentina, dove la coltivazione della vite affonda le proprie radici in una lunga tradizione agricola.

Fondata da Salvatore Licata, l’azienda rappresenta una realtà imprenditoriale che coniuga esperienza, tradizione e nuove prospettive di sviluppo. Oggi la gestione è affidata al figlio Faustino Licata, giovane imprenditore e CEO dell’azienda, che ne coordina le attività in collaborazione con i fratelli Rosario ed Ettore Licata. Una nuova generazione che porta avanti il progetto familiare, puntando sulla qualità della produzione, sulla valorizzazione dei vitigni e sulla promozione dell’identità vitivinicola del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere la filosofia produttiva dell’azienda, presentare una selezione delle sue etichette e favorire nuove opportunità di collaborazione con ristoratori, chef e professionisti dell’ospitalità. Un’occasione per raccontare il vino non soltanto come prodotto enologico, ma come patrimonio culturale e identitario di un territorio. “Il vino, la terra e la cultura: il valore del territorio” sarà il tema centrale dell’incontro, che vedrà la partecipazione di esperti del settore.

Dopo l’accoglienza degli ospiti, prevista alle 18, e i saluti istituzionali delle 18.15, alle 18.30 si entrerà nel vivo della serata con un approfondimento sul rapporto tra viticoltura, tradizione e valorizzazione delle produzioni locali. Alle 19 sono previsti gli interventi di Calogero Alaimo Di Loro, presidente di Bio Italia; Luigi Gangarossa, sommelier AIS; Luca Caruana, agronomo; e Fabrizio Vella, enologo. Quattro professionalità che offriranno differenti prospettive sul mondo del vino, dalla coltivazione della vite alle caratteristiche organolettiche, fino alla qualità delle produzioni e alle opportunità del mercato.

Alle 20 spazio alla presentazione dell’azienda Feudi di Regalpetra e delle tre etichette selezionate per l’occasione. Rosso del Carmine, un Syrah affinato per dodici mesi in botti di rovere; Nero di Solfara, un Nero d’Avola anch’esso sottoposto a dodici mesi di elevazione in rovere; e Terre Fresche, un Grillo dell’annata 2025. Tre vini che rappresentano differenti espressioni della produzione aziendale, tra vitigni a bacca rossa e bianca. La serata si concluderà alle 20.30 con una degustazione nell’atrio del Teatro Pirandello, accompagnata da abbinamenti gastronomici. Un momento di incontro diretto con l’azienda, pensato per approfondire la conoscenza dei vini e favorire il dialogo con gli operatori del settore.

Feudi di Regalpetra ha sede in contrada Villanuova, a Racalmuto, in un’area legata alla memoria e all’opera di Leonardo Sciascia. Un riferimento culturale che accompagna anche l’identità dell’azienda, le cui etichette richiamano luoghi e suggestioni del territorio racalmutese. La scelta del Teatro Pirandello per la presentazione sottolinea il legame tra due dimensioni della cultura siciliana: quella artistica e letteraria e quella agricola ed enogastronomica. Un incontro che punta a promuovere il vino come ambasciatore delle eccellenze locali e come opportunità di crescita per la filiera della ristorazione e dell’accoglienza. L’evento è riservato a ristoratori, chef e professionisti dell’ospitalità.

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