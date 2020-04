Reagiscono ai controlli della polizia, disordini in centro città

Un gruppetto di extracomunitari, almeno 5, ha reagito al controllo della polizia, nella centralissima scalinata, accanto la Banca d’Italia, ad Agrigento.

I giovani immigrati invitati dagli agenti a ritornare a casa per il divieto imposto dalle restrizioni sul Coronavirus, hanno iniziato ad urlare contro i due poliziotti, giustificando l’uscita per comprare da mangiare.

Immediato l’arrivo dei rinforzi.

Sul posto, dopo alcuni minuti, sono arrivati altri agenti di polizia e i carabinieri, e anche gli addetti alla sicurezza presso la Banca d’Italia.

Tre degli stranieri, probabilmente nigeriani o gambiani, hanno preferito allontanarsi. Gli altri due hanno continuato a inveire contro gli uomini in divisa

A questo punto i due stranieri sono stati bloccati e portati in caserma per eventuali ed opportuni controlli.