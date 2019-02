Esordio in Promozione gara : Ciclope Bronte-Villafranca Messina per Giulio Geraci e in Terza Categoria per Daniele Ballacchino di Licata nella gara Joppolo -Virtus Realmonte. La sezione di Agrigento conta ben 170 associati ed e’ presente in ogni organico dalla Serie A a scendere.