Promossa dal Distretto notarile al museo Griffo la mostra “Memorie degli illustri conterranei – Sulle spalle dei Giganti”

Ritornando all’aforisma di Eco, gli illustri conterranei e noi contemporanei, possiamo guardare lontano, in tutti i campi dello scibile umano, non solo per le nostre capacità e competenze ma perchè ci ergiamo sulle spalle e quindi basiamo le nostre conoscenze sulle conquiste culturali, scientifiche, sociali ecc. dei popoli, dei “Giganti”, che ci hanno preceduto nella Storia. La Storia culturale di Agrigento e della sua provincia, ha radici profonde e non può prescindere dalla cultura classica ed in particolare dalla cultura greca. La mostra nasce da un’idea del presidente notaio Claudia Gucciardo che in concomitanza della proclamazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, vuole rimarcare e far apprezzare il valore aggiunto dell’Ars Notaria cioè l’arte dei Notai di tradurre in clausole la volontà delle parti di un contratto ovvero di elaborare e proporre i necessari od opportuni strumenti giuridici, quando l’oggetto del contratto ovvero del rapporto giuridico e’ un bene, mobile od immobile, culturale, cioè un bene che abbia un valore storico, artistico, archeologico, culturale in genere.

La mostra rappresenta un’attività collaterale rispetto al Convegno aperto ai notai di tutta Italia che si celebrerà sabato 1 luglio presso la Sala Zeus dello stesso Museo archeologico regionale e che ha per tema il ruolo dei notai nel trasferimento ma anche, in una prospettiva evolutiva, nella valorizzazione dei beni culturali; infatti il Notariato nazionale, ha ripartire un mercato che in Italia risulta stagnante da molti anni. La seconda proposta del Notariato introduce la certificazione notarile di autenticità delle opere d’arte e la creazione di un registro blockchain con tracciamento dei passaggi di proprietà e quindi certezza della titolarità.