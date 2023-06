Colta da malore alla Scala dei Turchi: quarantenne in prognosi riservata

E’ in condizioni critiche una quarantenne romana, in vacanza nell’Agrigentino, colta da un improvviso malore, mentre in compagnia del fratello si trovava sulla spiaggia della Scala dei Turchi. La donna, grazie ad una mobilitazione generale, che ha coinvolto la centrale operativa del 118 di Caltanissetta, il personale medico di due autoambulanze e i carabinieri della Stazione cittadina, è stata soccorsa e trasferita in elisoccorso all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove è stata ricoverata in condizioni disperate. La donna avrebbe avuto un improvviso arresto cardiocircolatorio.