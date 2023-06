Era latitante dallo scorso anno: arrestato 47enne

Il sospetto è che stava tentando di scappare in Francia per sottrarsi alla cattura per scontare una condanna definitiva a dieci anni di reclusione. La Polizia di Stato di Ventimiglia ha arrestato O.C., 47 anni di Licata, pluripregiudicato. A suo carico pendeva un provvedimento d’arresto. L’uomo, latitante dal 2022, è stato catturato dai poliziotti prima di lasciare l’Italia. La condanna a dieci anni deriva dal cumulo di pena per i numerosi reati commessi principalmente a Licata, Canicattì e Agrigento, ma anche a Gela, Butera, Vigevano, Monticello ed in Francia.

I reati per cui è stato condannato sono, solo per citarne una parte, associazione per delinquere, evasione, maltrattamenti in famiglia, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, violazione obblighi inerenti alla Sorveglianza speciale, furto in abitazione, guida senza patente perché revocata, favoreggiamento personale, uso di atto falso, frode informatica, inosservanza di provvedimenti dell’autorità, danneggiamento, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, estorsione, sostituzione di persona, ricettazione, truffa aggravata, lesioni personali e rapina.