Proiezione gratuita del film

Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia

Care amiche e cari amici della Strada degli Scrittori,

abbiamo il piacere di proporVi un appuntamento speciale nel cuore di Agrigento Capitale della Cultura 2025:

lunedì 22 settembre alle ore 20:30 al Cinema Concordia sarà proiettato gratuitamente il film

“Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia”, con protagonista Ester Pantano

(già interprete della serie RAI Makari e docente dei nostri Master di Scrittura).

Dopo la proiezione sarà possibile incontrare l’attriceEster Pantano e Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori nonchè autore del libro da cui è tratto il film.

Lunedì 22 settembre 2025 – ore 20:30

Cinema Concordia, via F. Crispi n°134, Agrigento

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp