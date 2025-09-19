Proiezione gratuita del film
Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia
Care amiche e cari amici della Strada degli Scrittori,
abbiamo il piacere di proporVi un appuntamento speciale nel cuore di Agrigento Capitale della Cultura 2025:
lunedì 22 settembre alle ore 20:30 al Cinema Concordia sarà proiettato gratuitamente il film
“Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia”, con protagonista Ester Pantano
(già interprete della serie RAI Makari e docente dei nostri Master di Scrittura).
Dopo la proiezione sarà possibile incontrare l’attriceEster Pantano e Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori nonchè autore del libro da cui è tratto il film.
Lunedì 22 settembre 2025 – ore 20:30
Cinema Concordia, via F. Crispi n°134, Agrigento
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
