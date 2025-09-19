🎬 VISTI A VENEZIA
“ELISA” di Leonardo Di Costanzo
Ancora un’ambientazione carceraria per Leonardo Di Costanzo: dopo Ariaferma (2021, David di Donatello per la Migliore Sceneggiatura Originale), con Elisa il regista si cimenta con una realtà completamente diversa da quella del film precedente.
Se Ariaferma ruotava attorno alle relazioni tra gli “abitanti” di un carcere, qui l’intreccio è tutto legato all’intimo dramma di una donna detenuta per un atroce delitto.
Un delitto del quale Elisa (una versatile Barbara Ronchi) sembra non avere ricordi pieni. Determinante sarà l’incontro con il criminologo Alaoui (uno straordinario Roschdy Zem, sempre impeccabile), che la guiderà in un percorso di consapevolezza, ricostruendo passo dopo passo il dolore e i meccanismi psicologici che l’hanno portata a compiere con freddezza un crimine manipolando le persone a lei più vicine.
Il film, in concorso a Venezia 82, si ispira liberamente a studi di criminologia e a ricerche su azioni violente e crimini efferati.
📍 Ad Agrigento, MULTISALA CIAK da giovedì 18 settembre.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp