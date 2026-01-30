Trovati 5 bossoli di pistola a salve davanti il portone di casa di una quarantanovenne a Canicattì. La donna, dopo la brutta scoperta, ha girato la segnalazione al 112. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia cittadina.
L’episodio ha tutte le caratteristiche di una intimidazione forse a scopo di avvertimento. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo. Sequestrati i cinque bossoli a salve.
