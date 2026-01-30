Momenti di panico a Palma di Montechiaro per un’auto, senza conducente, finita nel balcone di un’abitazione a pochi metri dalla spiaggia. È accaduto sul lungomare Todaro, a pochi passi dal mare.

Non è ancora chiaro se il proprietario della macchina ha dimenticato di azionare il freno a mano, o se è stato uno smottamento del terreno che ha fatto scivolare la vettura. Nella corsa l’auto ha anche colpito due bombole di gas presenti nell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, il personale del 118 e la polizia. Nessuno è rimasto ferito.

