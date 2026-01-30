Gravemente ferito è stato trovato a terra in via Empedocle, nei pressi della villa comunale di Ribera, con lesioni e traumi compatibili con un investimento stradale ma in mancanza di certezze non è escluso che potrebbe essere stato vittima di un’aggressione.

Un ventisettenne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un decreto di espulsione, è stato portato al pronto soccorso del presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano”. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, delle gravissime fratture ed escoriazioni in varie parti del corpo.

La prognosi sulla vita è riservata. Su quanto accaduto i carabinieri della Tenenza di Ribera hanno avviato le indagini. Secondo una prima ipotesi, il ventisettenne potrebbe essere stato vittima di un incidente stradale o di un’aggressione prima di raggiungere la zona centrale dove è stato soccorso dai carabinieri e dai sanitari del 118.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp