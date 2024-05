E’ un invito chiaro e senza mezzi termini quello che i componenti del “Fan Club Akragas” rivolgono all’amministrazione comunale di Agrigento: non perdere tempo e prodigarsi sin da subito a portare avanti tutta l’attività amministrativa necessaria a dare esecuzione al progetto di illuminazione del tempio dei Giganti. I tifosi akragantini hanno accolto con entusiasmo l’arrivo del finanziamento di oltre un milione di euro dal Fondo sviluppo e coesione per la realizzazione dell’impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello Stadio Esseneto di Agrigento: “Gli interventi- dicono dal Fan Club- porteranno benefici sportivi alla nostra tanto amata Akragas ed economici alla Città. Permetteranno di poter ambire al calcio professionistico e quindi attrarre anche capitali da fuori città per poter godere di una squadra sempre più competitiva e ambiziosa. Chiediamo, pertanto, al nostro Sindaco, all’Assessore allo Sport ed agli uffici comunali interessati di prodigarsi a provvedere con sollecitudine a compiere tutta l’attività amministrativa necessaria a dare esecuzione, prima possibile, alle opere oggetto del tanto atteso e gradito finanziamento.” I tifosi biancazzurri , poi, chiedono agli amministratori comunali “di volerci aggiornare continuamente – affermano-sugli sviluppi dell’opera che a noi sta tanto a cuore, evidenziando sin d’ora che porremo la nostra attenzione su ogni passo della procedura che dovrà immancabilmente e speditamente concludersi con la realizzazione del nostro progetto di crescita sportiva e non solo.”