Appuntamento il prossimo 31 maggio.

LAB DESIGN di Agrigento, in occasione di OPEN Studi aperti 2024, apre le porte del proprio studio al pubblico, il prossimo 31 maggio. Dalle 11, al viale della Vittoria 299, e fino alle 22, focus sull’architettura, cocktail, incontri e approfondimenti per far conoscere il mondo ai “non addetti ai lavori” e per far comprendere l’importanza del lavoro dell’architetto, quale figura professionale a servizio della collettività, che interviene sullo spazio in cui tutti viviamo.

L’iniziativa nello studio di Danèa Salerno offre, dunque, l’opportunità di mostrare il lavoro di una categoria che riveste un ruolo centrale nei processi di gestione e trasformazione del nostro territorio. Una manifestazione che accomunerà, idealmente, tutti gli studi di architettura italiani, in un unico grande evento diffuso nel territorio nazionale.