“Da appartenente alla Questura di Agrigento e da Segretario generale nazionale del maggiore sindacato di polizia, sono davvero orgoglioso e felice dell’esito della commissione del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali tenutasi a Roma tra ieri ed oggi, ben 5 appartenenti alla Polizia di Stato sono stati premiati per essersi distinti in particolari e pericolosa attività di polizia”. Lo scrive in una nota il segretario generale nazionale del sindacato Mp Antonino Alletto.

“Sono uomini e colleghi che conosco personalmente e so bene con quale spirito di servizio svolgono quotidianamente il proprio lavoro – continua la nota -. Un sentimento condiviso perché il riconoscimento ottenuto è il frutto di una particolare attività e per avere rischiato concretamente la propria vita per salvare quella altrui. Proposte premiali importanti ed eccezionali avanzate dal Questore di Agrigento e suggellate dalla commissione centrale presieduta dal vice direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicari, prefetto Vittorio Rizzi”.

“A questi bravissimi e coraggiosi colleghi le mie pubbliche, convinte e sincere congratulazioni”. Al plauso si unisce l’intera segreteria provinciale di Mp guidata dal segretario generale provinciale Alfonso Imbrò che appena saputa la notizia si è congratulato con i colleghi premiati.

Questi i nominativi del personale della Questura di Agrigento premiati:

Sovrintendente della Polizia di Stato Santino Cosenza, in servizio presso la Polizia Ferroviaria di Agrigento – Promosso per merito straordinario e ricompensa al valore o merito civile

Vice sovrintendente della Polizia di Stato Raffaele Castaldo, in servizio presso l’Upgsp della Questura di Agrigento – Promosso per merito straordinario

Assistente della Polizia di Stato Calogero Gallo, in servizio presso l’Upgsp della Questura di Agrigento – Promosso per merito straordinario;

Assistente della Polizia di Stato Gaspare Sirrao, in servizio presso l’Upgsp della Questura di Agrigento – Promosso per merito straordinario;

Assistente della Polizia di Stato Damiano Vella, in servizio presso l’Upgsp della Questura di Agrigento – Promosso per merito straordinario.