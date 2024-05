I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Negli ultimi anni l’educazione ha abbracciato una prospettiva più ampia, riconoscendo la necessità impellente di trasmettere agli studenti non solo conoscenze, ma anche competenze trasversali utili per proiettarsi nel mondo del lavoro. In questo contesto, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) hanno assunto un ruolo di primo piano, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere in modo diretto ed approfondito alcuni ambiti professionali.

Le classi del triennio del Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, nel corso di quest’anno scolastico, si sono cimentate in una gamma varia e diversificata di attività di alternanza scuola-lavoro.

La costante di gran parte delle attività proposte è stata l’attenzione dedicata ai beni culturali presenti nel nostro territorio a livello regionale e nazionale. Ampia e fattiva la collaborazione con diverse Accademie e Musei, come il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria e quello all’aperto “Fiumara d’arte”, presso il fiume Tusa nel messinese, considerato uno dei parchi di sculture più grandi e importanti d’Europa. Alcuni studenti hanno avuto l’opportunità di frequentare le lezioni di Filologia latina e greca presso l’Università di Pisa, entrando in contatto diretto con i testi classici, oggetto del loro studio e apprezzare dal vivo l’imponente patrimonio letterario dell’antichità. Degno di nota è stato, inoltre, il progetto“Ή Βιβλιοθήκη”, in collaborazione con la Società Agrigentina di Storia Patria, che ha permesso, con l’ausilio di strumenti informatici e software di gestione delle biblioteche, una ricollocazione e catalogazione dei libri della biblioteca scolastica ad opera degli studenti.

Ma le attività proposte ai ragazzi hanno toccato anche altri ambiti, oltre quelli già citati, quali la violenza, la parità di genere, il razzismo, la fame nel mondo, la guerra. Diversi sono stati, infatti, gli stimoli offerti a chi ha collaborato con i ragazzi del Bar Scaro di Agrigento alla realizzazione di un “bar multimediale”.

Infine, con la visita al CNR di Palermo, Centro di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica gli allievi delle classi coinvolte hanno avuto l’opportunità di esplorare il futuro della tecnologia, di prepararsi per le sfide e le opportunità che esso presenta, entrando in contatto con esperti nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica e riflettendo insieme a loro sulle possibili applicazioni in ambiti quali la medicina, l’automazione industriale e la guida autonoma.

Il bilancio di tutte le attività è, senza dubbio, ancora una volta estremamente positivo. L’impatto dei PCTO, infatti, si riflette non solo nell’acquisizione di conoscenze settoriali e specifiche, ma anche nello sviluppo di nuove competenze trasversali. L’alunno, infatti, proiettato in una dimensione alternativa e complementare a quella scolastica, sperimenta una nuova conoscenza di sé, amplia i propri orizzonti e acquisisce la consapevolezza delle proprie capacità realizzandosi come persona. L’aggancio alla realtà, dunque, gli permette di partire dal presente per guardare al futuro e costruire in modo significativo il proprio percorso di crescita.