Moncada Energy Group Agrigento 89 – Benacquista Assicurazioni Latina 87

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 26, Cohill 14, Meluzzi 13, Sperduto 10, Polacovich 10, Morici 6, Caiazza 7, Traoré, Peterson. All.: Pilot.

Latina Basket: Mayfield 28, Alipiev 6, Romeo 18, Moretti 13, Borra 17, Amo 4, Zangheri 1, Parrillo, Cicchetti, Mladenov, Rapetti. All.: Sacco.

Arbitri: Stefano Wassermann, Nicolò Bertuccioli e Antonio Giunta.

Note: parziali: 18-16, 29-21, 19-20, 23-30

Gara 4 del girone salvezza metteva di fronte la Fortitudo Agrigento e la Benacquista Latina. Si trattava del terzo confronto stagionale tra le due compagini che arrivavano a questa sfida con una vittoria a testa durante la regular season. Adesso la situazione era completamente diversa visto e considerato che – sia per i padroni di casa che per i nerazzurri pontini – le speranze di mantenere la categoria erano sempre più ridotte e si puntava più che altro a chiudere il campionato nel modo più dignitoso possibile. Finisce 89 a 87 per i padroni di casa trascinati da Ambrosin autore di 26 punti. Bene anche Cohill (14 punti), Meluzzi (13 punti), Sperduto e Polacovich con 10 punti a testa. Sul versante opposto, Latina ha giocato le sue carte dimostrando di essere ancora viva perdendo con onore. Superba la prestazione di Mayfield con 28 punti a referto. Lo starting five di Damiano Pilot presenta Meluzzi, Cohill, Ambrosin, Chiarastella e Polacovich; Giancarlo Sacco deve fare a meno di Cicchetti e Parrillo e risponde con Romeo, Mayfield, Amo, Moretti e Alipiev. Primo quarto all’insegna dell’equilibrio. Latina parte forte con l’ex Moretti. La reazione dei padroni di casa è immediata: controsorpasso firmato Cohill (7-6). Le squadre lottano punto a punto mantenendo l’equilibrio per tutta la frazione. I biancazzurri piazzano lo sprint con un canestro di Chiarastella archiviando i primi 10′ avanti di un possesso (18-16). Nel secondo quarto esce un’altra Fortitudo. Sale in cattedra Ambrosin che a suon di triple sgretola la difesa degli ospiti mettendo il sigillo sul primo tentativo di allungo dei biancazzurri (33-21) a metà del quarto. La reazione degli ospiti è affidata ad un ottimo Romeo che tuttavia non riesce ad arginare i biancazzurri che alla sirena chiudono avanti di 10 (47-37). Al rientro sul parquet prevale un sostanziale equilibrio. La forbive di 10 punti tra le due squadre si mantiene per metà frazione (59-49). I biancazzurri provano una nuova spallata (61-49) ma senza aver fatto i conti con Romeo che riporta a galla Latina a fine quarto (61-55), ben coadiuvato da Moretti. La terza sirena fissa il punteggio sul 66-57. Nell’ultimo quarto succede di tutto. Agrigento non riesce a scappare mentre Latina, trascinata da un implacabile Mayfield, mette la freccia del sorpasso a meno di due minuti dalla sirena finale (82-83). Sembra finita ma ci pensa Sperduto con una tripla a regalare il controsorpasso e poi il sigillo conclusivo di Cohill che mette i titoli di coda al match. Domenica 19 maggio si chiude il girone d’andata (palla a due alle 18) a Chiusi.