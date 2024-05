Un motocilista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio in contrada Mosella, ad Agrigento. A scontrarsi una moto e un’auto e l’impatto è stato piuttosto violento. Il centauro è stato sbalzato dalla sella per poi rovinare sul selciato. A chiamare i soccorsi è stato l’automobilista coinvolto nell’incidente. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha condotto il conducente della moto al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la viabilità.