Annuncio oggi a Milano della Winter Experience del Polo Passeggeri del Gruppo FS, con particolare attenzione all’entusiasmante espansione dei collegamenti verso destinazioni innevate e montane. Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, ha presentato le nuove iniziative che mirano a rendere la mobilità più completa e attraente, offrendo connessioni ottimali verso le mete turistiche invernali.

In questa direzione, vi sono offerte integrate di viaggio tra treno, bus e aereo, promozioni speciali per famiglie e giovani, garantendo viaggi sostenibili e confortevoli. Corradi ha sottolineato l’impegno finanziario significativo nell’aggiornamento dei mezzi: oltre 1 miliardo di euro all’anno per il trasporto regionale e un rinnovamento quasi completo dei treni nei prossimi 3 anni.

Parte di questo grande piano coinvolge anche la Sicilia. Per coloro che scelgono l’isola come meta natalizia, sono confermati gli Intercity Giorno da e per Roma e gli Intercity Notte da Roma e Milano. Inoltre, a partire dal 10 dicembre, alcuni Intercity tra Calabria e Sicilia verranno trainati da locomotori a batterie, riducendo le emissioni.

Particolare attenzione è dedicata ai collegamenti veloci di BluJet, con 32 corse tra Messina e Villa San Giovanni che consentono un rapido trasferimento verso le Frecce in arrivo e in partenza da Villa San Giovanni, dirette a Roma, Milano, Torino e Venezia. Inoltre, una coppia di Intercity Notte estenderà il suo percorso fino a Torino, garantendo una migliore connessione nave-treno.

Sul fronte regionale, sono stati annunciati 4 nuovi collegamenti diretti tra Agrigento e Palermo Aeroporto, a partire dall’11 dicembre, promuovendo ulteriormente l’interconnessione tra i territori