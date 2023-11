“In un Comune dove ancora, dopo due anni, i Suv comprati per i bambini vengono tenuti in garage piuttosto che essere assegnati alle associazioni mediante bando, può mai esserci sensibilità per un progetto destinato ai migranti?” Così il gruppo consiliare della Dc che continua:

“Non ci stupisce, quindi, che il Comune si defili dal progetto Coopera e che debba addirittura restituire 59 mila euro di finanziamento già incamerato e non speso. L’ Amministrazione come non ha saputo vigilare e gestire l’acquisto dei SUV, così perde finanziamenti preziosi per il territorio, e senza neanche chiedere scusa alla città. È di tutta evidenza come il Sindaco non riesca a tenere dritta la barra, come la sua squadra non lo supporti, come il Comune navighi in acque pericolose, allo sbaraglio. Con l’avvicinarsi del 2025 serve un cambio netto di direzione, il Sindaco non ha più tempo né alibi per perpetuare questo stato di immobilismo e approssimazione, il Sindaco dovrebbe avere un sussulto di dignità e ripartire da zero! Capitale della Cultura è una sfida troppo importante!”