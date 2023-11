Trovato in giro per le strade di Porto Empedocle alla guida di una moto sequestrata e già sottoposta a fermo amministrativo, senza assicurazione e revisione, e privo di patente. Un quarantanovenne empedoclino è finito nei guai. A “pizzicare” il motociclista sono stati gli agenti della polizia Stradale di Agrigento che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale. Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 8mila euro. L’empedoclino essendo recidivo è stato inoltre denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di guida senza patente.