È finito contro un muro, con la sua auto, dopo averne perso il controllo a causa di un malore. Forse un infarto che non gli ha dato scampo. È successo questa mattina in via Empedocle a Favara. A perdere la vita Angelo Bello, un pensionato favarese di 76 anni. Sul posto gli operatori sanitari del 118, ma per l’anziano non c’è stato niente da fare. I carabinieri della Tenenza di Favara e gli agenti della polizia municipale si sono occupati degli accertamenti del caso.