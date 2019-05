Progetti PON “GIVE ME FIVE” e “LE 3 R…RICLICLARE,RIUTILIZZARE,RIDURRE”

Il plesso di scuola primaria “Nuova Manhattan” e il plesso di scuola secondaria di primo grado “ Margherita Huck” dell’istituto comprensivo statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento , hanno portato a compimento due progetti PON “ Piano Operativo Nazionale”, dal titolo “Give me five ” e “Le 3 R… Riciclare, Riutilizzare e Ridurre”.

I due moduli formativi, dalla durata di complessive 30 ore ciascuno , sono stati guidati dalle docenti esperte Sorce Giusy e Lupo Annamaria affiancate rispettivamente dalle docenti tutor Piro Alessandra e Grilletto Piera.

I progetti PON oltre ad essere un valore aggiunto all’offerta formativa dell’istituto, rappresentano un ottimo mezzo contro la lotta al disagio giovanile e alla dispersione scolastica.

Tali progetti vengono finanziati dai fondi strutturali europei e sono da intendersi come priorità strategiche del settore d’istruzione, puntano a creare momenti di formazione di elevata qualità offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “buona scuola”.

La giornata conclusiva del progetto “Give me five ” ha visto gli alunni di scuola primaria impegnati in un momento di gioiosa animazione di canti e balli in lingua inglese e una piccola mostra dei lavoretti realizzati.

Contestualmente per quanto attiene al progetto “Le 3 R…Riciclare, Riutilizzare e Ridurre” gli alunni di scuola secondaria di primo grado , hanno allestito una mostra di manufatti realizzati durante gli incontri con l’uso di materiali riciclati , effettuando un restyling e creando quindi nuovi oggetti con una nuova funzione.

Grande plauso al dirigente scolastico, prof. Luigi Costanza, alla guida dell’istituto che promuove e sostiene tali sane iniziative che sono da ritenersi di notevole spessore formativo ed educativo e consentono di creare sinergie collaborative tra scuola e territorio.