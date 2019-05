Entra illegalmente in Italia, arrestato dalla squadra mobile

In data 22 maggio 2019, in questo capoluogo, personale della locale Squadra Mobile, traeva in arresto F.Y. di anni 21, destinatario di decreto di espulsione nr. 129/2016 emesso dal Prefetto della Provincia di Ragusa, con divieto di reingresso nel territorio nazionale per la durata di anni cinque, e rimpatriato nel 2016 attraverso la frontiera aerea di Palermo.

Lo stesso è ritenuto responsabile del reato di reingresso illegale nel territorio nazionale, facendo ingresso senza autorizzazione del Ministro dell’Interno

attraverso la frontiera marittima di Porto Empedocle in data 22 maggio u.s. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.