Fumo e fiamme in tilt palazzo dei Giganti

Guasto all’impianto elettrico della sede centrale del Municipio di Agrigento e tutti gli uffici, compresi quelli periferici sono senza internet. Tutto è cominciato questa mattina, quando del fumo uscito dai computer e dai telefoni ha mandato in tilt palazzo di città, e ha richiesto l’ intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura da parte dei dipendenti. Ad andare in fiamme, probabilmente a causa di un sovraccarico della linea elettrica, la centralina di fornitura energetica posta in vicolo Teatro. Sul posto a spegnere le fiamme prima i responsabili della sicurezza del personale del Municipio e poi i vigili del fuoco. Gli uffici del palazzo municipale sono stati evacuati in via precauzionale. Adesso si contano i danni, il sovraccarico, potrebbe essere stato causato dai condizionatori che sarebbero collegati tutti sulla stessa linea oppure da un guasto alla centralina che è ancora da verificare.