Quindici chilogrammi di prodotti alimentari senza tracciabilità e in minima parte anche mal conservati. È quanto accertato a conclusione di un’ispezione eseguita all’interno di un noto locale di Porto Empedocle, dai carabinieri del centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, dai loro colleghi della Stazione di Porto Empedocle e del nucleo Ispettorato del Lavoro di Villaggio Mosè. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio mirato a verificare il rispetto delle norme in tema di salute e conservazione del cibo, hanno posto sotto sequestro 15 chili di alimenti.

Il proprietario dell’attività commerciale è stato segnalato e nei suoi confronti sono scattate anche ammende e sanzioni per complessivi 5mila euro. Sempre a Porto Empedocle, in pieno centro, i carabinieri e l’Asp di Agrigento hanno riscontrato criticità sanitarie in un ristorante-pizzeria. Oltre alle ordinarie sanzioni, i militari dell’Arma hanno chiesto, e ottenuto, dal Comune della città marinara la chiusura dell’attività commerciale. Il locale resterà chiuso per 10 giorni “al fine di rendere possibile la risoluzione delle criticità igienico sanitarie rilevate”. Il sindaco Calogero Martello ha firmato l’ordinanza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp