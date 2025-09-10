Estorsione e maltrattamenti in famiglia. Sono queste le ipotesi di reato contestate ad un trentenne di Agrigento finito nei guai dopo aver aggredito e schiaffeggiato la madre, una 55enne, per farsi consegnare i soldi. Le forze dell’ordine sono intervenute abitazione alla periferia della città dopo la segnalazione della donna che, esasperata e impaurita, ha chiamato il numero unico di emergenza. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe andato in escandescenza dopo il rifiuto della madre di consegnare del denaro. Attivato il “Codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donna vittime di violenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp