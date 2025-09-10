Una giornata speciale, colma di emozione e affetto, quella di martedì 9 settembre 2025, quando la signora Antonina Giudice ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni. Nata il 9 settembre 1925, Antonina ha celebrato questo momento circondata dall’amore dei suoi figli, nipoti, parenti e amici, che si sono stretti attorno a lei in una festa semplice ma carica di significato.

A rendere ancora più solenne l’occasione, la presenza del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che ha voluto personalmente porgere gli auguri a nome di tutta la comunità,

Antonina è stata sposata con il signor Francesco Pancamo, stimato commerciante locale, con il quale ha costruito una famiglia solida e affettuosa. Dal loro amore sono nati tre figli: Sebastiano, Angela e Salvatore, che insieme ai nipoti hanno voluto organizzare una giornata speciale per celebrare non solo un compleanno, ma una vita intera dedicata alla famiglia, al lavoro e ai valori autentici.

Nel corso della giornata non sono mancati momenti di commozione, ricordi condivisi e sorrisi. Antonina, lucida e sorridente, ha accolto gli ospiti con la grazia e l’eleganza che l’hanno sempre contraddistinta, diventando esempio di forza, dignità e amore per la vita.

Una giornata indimenticabile, che rimarrà nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di festeggiare con lei un secolo di vita vissuta con coraggio, umiltà e grande spirito.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp