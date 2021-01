Processo sbarco negato a migranti, al via udienza su richiesta rinvio a giudizio di Salvini

Sono 9 al momento le potenziali parti civili nel procedimento per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si aprirà domani con l’udienza preliminare davanti al Gup di Palermo Lorenzo Jannelli. L’udienza si terrà nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.

Il leader della Lega rischia il rinvio a giudizio per aver rifiutato lo sbarco a Lampedusa alla nave dell’Ong spagnola Open Arms che aveva soccorso in mare un centinaio di migranti ad agosto del 2019.

Da qui le accuse di sequestro e rifiuti di atti d’ufficio formulate dal tribunale dei Ministri di Palermo, e ribadite dalla procura che ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Oltre a 5 dei migranti trattenuti per 20 giorni sulla nave spagnola chiederanno di costituirsi parte civile in udienza preliminare Legambiente, l’associazione Accoglie Rete difesa dall’avvocato Corrado Giuliano, l’Ong Save Human e l’Arci.

“Vengo in Tribunale a Palermo come a Catania, assolutamente a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto: di solito un presunto colpevole rinnega, io rivendico con orgoglio di avere salvato vite. Lo rifarei? No, lo rifarò quando tornerò al governo. Lo dico in anticipo: salvare vite, combattere i trafficanti di essere umani, proteggere i confini e la sirezza del Paese sono un dovere per un ministro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.