“Lavorare tra la gente e per la gente”, Silvio Alessi saluta la Lega e passa all’Udc

Silvio Alessi, vicecommissario provinciale di Agrigento e responsabile regionale del dipartimento turismo, spettacolo e marketing territoriale della Lega aderisce all’Udc Italia guidato in Sicilia dall’onorevole Decio Terrana. Ex Presidente dell’Akragas Calcio e gia’ candidato sindaco di Agrigento con il centrodestra alle elezioni del 2015, Alessi spiega che la sua scelta “nasce dalla propensione a lavorare per la gente e stare tra la gente, cosa che ultimamente non sono riuscito piu’ a riscontrare nella Lega”. Terrana si dice “orgoglioso ed entusiasta di accogliere Silvio nella nostra squadra. Quella di Alessi, riporta l’ANSA, non e’ la prima adesione che arriva dalla Lega e sono convinto non sara’ nemmeno l’ultima. Gia’ nelle scorse settimane diversi consiglieri comunali e di circoscrizione di Palermo vicini alla Lega hanno aderito al nostro progetto”.