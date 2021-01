La Seap Dalli Cardillo Aragona prepara due allenamenti congiunti con il Volley Terrasini

AGRIGENTO. La Seap Dalli Cardillo Aragona continua ad allenarsi con doppie sedute di lavoro giornaliere per preparare nel migliore dei modi l’imminente debutto nel campionato nazionale di Serie B1 femminile. La squadra, agli ordini di coach Massimo Dagioni e del suo vice Danilo Turchi, lavora al mattino in sala pesi e nel pomeriggio al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento con esercizi tecnico-tattici. La marcia di avvicinamento all’esordio stagionale procede senza particolari intoppi. Tutte le ragazze sono in buone condizioni fisiche e non vedono l’ora di iniziare a giocare per i tre punti. In preparazione alla prima gara ufficiale, fissata sabato 23 gennaio, alle ore 18, in casa contro la Rizzotti Design Catania, la formazione biancoazzurra ha fissato due allenamenti congiunti. Il primo si terrà martedì 12 gennaio, presso la struttura geodetica di Terrasini, ore 17:30 inizio riscaldamento, contro il Volley Terrasini, formazione di buona caratura del campionato di Serie B2, nelle cui fila militano due ex Seap Dalli Cardillo Aragona: la schiacciatrice Valentina Biccheri e la centrale Camilla Macedo. Il secondo allenamento congiunto, sempre con la formazione palermitana, è in programma sabato 16 gennaio, al PalaNicosia di Agrigento, alle ore 17:30. Due test significativi e importanti per preparare al meglio sincronismi di gioco in vista dell’inizio del campionato.