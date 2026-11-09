Via libera allo schema di regolamento proposto dall’assessore Giuseppe Riccobene. Previsto il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle scelte per il territorio.

AGRIGENTO – Un nuovo strumento di partecipazione per coinvolgere le associazioni nelle politiche ambientali della città. La Giunta comunale guidata dal sindaco Michele Sodano ha approvato lo schema di regolamento per l’istituzione della Conferenza permanente sull’Ambiente, organismo consultivo previsto dallo Statuto comunale ma mai attivato. Il provvedimento, deliberazione n. 156 del 6 novembre 2026, è stato proposto dall’assessore alle Politiche ambientali Giuseppe Riccobene e approvato all’unanimità dai sei componenti presenti. Adesso il testo passa al Consiglio comunale per l’esame e l’approvazione definitiva. «Si tratta di un traguardo storico per la nostra comunità: diamo finalmente concreta attuazione agli articoli 1 e 8 del nostro Statuto comunale», ha dichiarato il sindaco Sodano, ringraziando l’assessore e le associazioni incontrate nelle scorse settimane.

Per Riccobene, la Conferenza dovrà diventare uno spazio stabile di confronto tra amministrazione e associazioni ambientaliste. «Questo nuovo strumento aprirà le porte del Comune al confronto strutturato e stabile con le associazioni ambientaliste», ha affermato l’assessore, precisando che la partecipazione sarà completamente gratuita.

Chi potrà partecipare e cosa farà la Consulta

Secondo lo schema di regolamento, potranno aderire le associazioni legalmente costituite e attive nel territorio comunale da almeno un anno, con finalità statutarie legate alla tutela ambientale, all’ecologia, al paesaggio o allo sviluppo sostenibile. Sono previsti anche rappresentanti dell’Università, degli enti pubblici di ricerca e degli ordini professionali. La Conferenza potrà esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti su atti strategici comunali, tra cui il Piano regolatore generale, i piani della mobilità e i regolamenti sulla gestione del verde e dei rifiuti. Potrà inoltre avanzare proposte per il recupero ambientale, la rigenerazione urbana e il contrasto all’inquinamento. Tra le previsioni anche una relazione annuale sullo stato dell’ambiente ad Agrigento, da presentare alla Giunta e al Consiglio comunale. Adesso la parola passa all’aula. «Il Consiglio comunale è l’unico soggetto titolato ad emanare l’atto finale», ha ricordato Riccobene, auspicando una rapida approvazione. Solo dopo il voto definitivo del Consiglio potrà completarsi l’iter per l’effettiva costituzione della Conferenza.

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