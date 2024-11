Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un trentottenne di Porto Empedocle, accusato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate alla compagna. Il processo è stato fissato per il 9 gennaio davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, salvo che il suo legale, l’avvocato Valentina Taibi, non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento. La donna, con il suo difensore Teresa Alba Raguccia, si costituirà parte civile. L’imputato, che per questi fatti si trova in carcere, avrebbe più volte minacciato e picchiato la donna anche in presenza dei due figli piccoli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp