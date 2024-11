Senza documentazione sanitaria e i lavoratori senza alcuna formazione. La scoperta in un bar di Sciacca da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento. Un quarantenne, titolare dell’attività lavorativa, è stato denunciato, in stato di liberta, alla locale Procura della Repubblica, perché ritenuto responsabile di omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione e informazione dei lavoratori. Al momento dell’accesso, gli specialisti dell’Arma hanno identificato i lavoratori presenti, effettuando successivamente i necessari riscontri documentali, al fine di accertare il rispetto delle regole. Al termine del controllo al titolare sono state irrogate ammende e sanzioni per un ammontare complessivo di 3.000 euro.

