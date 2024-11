Una 32enne è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione in una zona residenziale di contrada Piano Cannelle a Licata. Il decesso è stato constatato dal personale medico di un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Nella zona sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Le cause del decesso sono avvolte nel mistero. Sono stati avviati gli accertamenti del caso.

