Questioni tra vicini di casa alla base di una rissa avvenuta tra due famiglie nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento. È successo tutto nel pomeriggio dove gli appartenenti ai due nuclei familiari sono scesi in strada e, dopo qualche parola di troppo, si sono azzuffati.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti della zona. Ad evitare il peggio sono stati i carabinieri accorsi in maniera fulminea. Le posizioni dei partecipanti sono al vaglio. Uno di loro sarebbe rimasto lievemente ferito ma ha rifiutato le cure ospedaliere.

