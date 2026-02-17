In un clima di cordiale accoglienza, presso l’Hotel della Valle di Agrigento, il Soroptimist Club di Agrigento ha celebrato la significativa Cerimonia del passaggio della campana tra la Past Presidente Paola Toscano e la nuova Presidente per il biennio 2026/2027, Maria Anna Barraco.

Tra gli ospiti della serata erano presenti il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, e i presidenti dei club service del territorio: la presidente del Lions Club Agrigento Host, dott.ssa Egla Tornambé Corallo; il presidente del Rotary Club di Agrigento, ing. Filippo Napoli; la presidente dell’Inner Wheel di Agrigento, dott.ssa Patrizia Di Giovanni Vitellaro; la presidente dell’ANDE – sezione di Agrigento, dott.ssa Carola De Paoli Cacciatore; e la presidente della Fidapa, prof.ssa Antonella Attanasio.

Nel corso della cerimonia, Paola Toscano ha illustrato le iniziative realizzate durante il suo biennio, che – in adesione al progetto nazionale “Donne e Sport” – l’hanno vista impegnata anche personalmente come provetta maratoneta nelle manifestazioni svoltesi nel territorio agrigentino.

La nuova presidente Maria Anna Barraco, con spirito di coinvolgente partecipazione, ha presentato le linee guida del prossimo biennio, ispirate al motto della Presidente nazionale Lucia Taormina: “Vola solo chi osa”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp