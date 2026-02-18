Hanno abbandonano un’auto rubata dopo un inseguimento allontanandosi a piedi. Sono state avviate le indagini. E’ successo nelle ore notturne a Canicattì. I carabinieri hanno intercettato una Volkswagen Golf dall’andatura incerta con a bordo due soggetti. Hanno intimato l’Alt al conducente che invece di fermarsi, avrebbe accelerato la corsa nell’intento di far perdere le proprie tracce.

Ne è nato un inseguimento, nel corso del quale, l’uomo alla guida della Golf e il complice giunti in via Nazionale hanno abbandonato il veicolo e si sono dileguati a piedi. I militari hanno accertato che la macchina era stata rubata a una rivendita di auto. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. Ulteriori indagini e accertamenti sono in corso per individuare i due malviventi.

