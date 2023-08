Problemi di approvvigionamento Acqua nel Centro di Agrigento: un appello a un servizio più efficiente per garantire il benessere della comunità e il successo delle attività locali.

Agrigento, nota per la sua bellezza e il suo patrimonio culturale, è alle prese con una sfida inaspettata: la carenza d’acqua nel centro cittadino. Le attività commerciali e le strutture ricettive lungo via Atenea e dintorni si trovano costrette a chiedere aiuto ad Aica per l’approvvigionamento d’acqua, ma le richieste spesso superano le risorse disponibili. Questa situazione sta causando disagi organizzativi e perdite economiche per gli imprenditori locali.

Gianni Dalli Cardillo, titolare del bar “Portapò,” ha condiviso la sua esperienza: “Ho atteso una settimana per una fornitura d’acqua attraverso un’autobotte. Se non avessi preso l’iniziativa di comprarne da un privato, avrei rischiato di dover chiudere durante l’alta stagione turistica. Una situazione del genere è inaccettabile, soprattutto considerando che Agrigento è Capitale della Cultura.”

Questa situazione è dovuta a una rottura lungo la condotta idrica, causando ritardi nei turni di erogazione. Aica sta facendo del suo meglio per rispondere alle richieste, ma la domanda supera l’offerta, provocando ritardi significativi nelle consegne. Alcune attività commerciali sono state costrette a comprare acqua da fonti private per far fronte alla carenza.

Gli operatori commerciali esprimono la speranza che la situazione migliori al più presto, consentendo una fornitura regolare d’acqua durante la stagione estiva. In passato, episodi simili si sono verificati in questa zona della città, mettendo a dura prova imprenditori e turismo, che dovrebbero invece essere il motore dell’area.

La presenza di camion cisterna che distribuiscono acqua è divenuta una vista comune, e c’è la necessità che il gestore idrico affronti con decisione queste problematiche per garantire un servizio più efficiente e affidabile. È un appello a un cambiamento che favorisca sia i residenti che i visitatori, contribuendo al benessere della comunità e al successo delle attività locali.

La bellezza di Agrigento merita di essere accompagnata da servizi di qualità, e la soluzione a questa sfida è essenziale per un futuro migliore. La comunità e gli imprenditori attendono un’azione rapida e decisiva per risolvere questo problema e riportare l’approvvigionamento idrico a un livello affidabile e coerente con le esigenze di tutti.