Realmonte 11 agosto 2023. Con una festa alla presenza delle mamme e dei familiari e la consegna di regali, si è concluso a Realmonte il progetto di attività ludico ricreative, promosso dal comune e rivolto a 22 bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi. Le attività , iniziate lo scorso 8 febbraio, si sono svolte nei locali comunali dell’ex asilo nido,oggi immobile in cui sorgerà la neo stazione dei Carabinieri. Il progetto, finanziato totalmente con i fondi previsti da Democrazia Partecipata per l’anno 2022, è stato gestito dalla Cooperativa Sociale Pasa, che ha programmato le attività mattutine dei piccoli, seguiti da diversi operatori professionali della cooperativa :educatori e operatori socio-sanitari . I bambini dal lunedi al venerdi, sono stati coinvolti in attività inerenti la lettura,l’ascolto, lo sviluppo del linguaggio, del movimento, delle emozioni e della coordinazione.

“ Abbiamo concluso un progetto relativo alle attività ludico ricreative- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- rivolto ai bambini ed alle famiglie di Realmonte. Sono molto soddisfatta per le attività realizzate,l’amministrazione comunale rivolge massima attenzione alle nuove generazioni, che rappresentano il nostro futuro ”.